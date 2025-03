Lanazione.it - Fancy King in via Valentini. Fu un’intuizione trent’anni fa «La nostra forza è l’ospitalità»

Il ristorante pizzeriaè stata. Posto del cuore per generazioni di pratesi, è stato uno dei primi locali in città ad offrire un luogo giusto per le feste di compleanno, per le cene tra amici e con la famiglia. È anche per questo che il ristorantenon ha conosciuto crisi. Grazie alla passione e alla dedizione dei fondatori Fabrizio Leonardi, Emilio Pasquarelli, Camillo Pasquarelli e Mario Pasquarelli, ancora oggi è un punto di riferimento per pranzi e cene. «Abbiamo aperto negli anni Novanta quando in città non c’erano tanti locali come il nostro», spiega Leonardi. «È nato tutto da un’amicizia e così ci siamo uniti dandoad una idea». Già nel campo della ristorazione con attività diverse, i quattro amici hanno deciso di iniziare un’avventura insieme a Prato.