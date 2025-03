Biccy.it - Famoso cantante coinvolto nel caso Fedez e Iovino: rivelazioni di Corona

Leggi su Biccy.it

Fabrizioè tornato con un nuovo episodio di Falsissimo, questa volta dedicato alla “curva sud” e ai rapporti tra ultras e rapper. Tra le tante coseha rivelato che unsarebbe statoneldie Cristiano. Stando al racconto dell’ex re dei paparazzi questo artista (che ha partecipato anche a Sanremo) sarebbe un caro amico di Cristiano e quando ha saputo del pestaggio si è subito schierato dalla parte del personal trainer in quella che stava per diventare una guerra tra due parti: quella die degli ultras del Milan e die gli ultras della Lazio (più questo big del Festival).Fabrizio ha dichiarato che se questo scontro non è finito nel peggiore dei modi è solo per la sua mediazione: “Ho chiamatoe gli ho detto ‘basta guerra, le guerre finiscono male, si va in galera.