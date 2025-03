Ilrestodelcarlino.it - Falcone e Borsellino, l’umanità di due eroi

In occasione della ‘Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’ che si celebra il 21 marzo, al Teatro Bonci è andato in scena lo spettacolo "L’ultima estate,30 anni dopo". L’opera, diretta da Chiara Callegari muove dal testo di Claudio Fava, ex Presidente della Commissione antimafia in Sicilia, ed è interpretata magistralmente da Giovanni Santangelo, nei panni die Simone Luglio in quelli di. Con puntuale e ricca documentazione si ripercorrono le tappe principali di una delle vicende italiane più drammatiche, dalla preparazione dell’istruttoria per il maxi-processo di Palermo allo smantellamento del pool antimafia fino alla strage di Capaci e all’attentato di via D’Amelio.. Ma soprattutto, al centro della scena, campeggia la storia dell’amicizia tra i magistrati.