Fabrizio Corona fischiato a teatro dopo la fake news sul Papa: "Avete paura della verità" | VIDEO

Ospite del Peppy Night, lo spettacolo di Peppe Iodice in programma al Palapartenope di Napoli,è statolasuFrancesco che, a suo dire, era morto. “Voglio sentire gli applausi, perché questa è la mia città e io vi amo. Felice che forse ilè vivo” ha esordito l’exrazzo accolto da applausi, risate e anche diversi fischi. “Sei una sòla” gli ha gridato qualcuno dalla platea.Pronta la replica di: “Sono un sòla? Ho 51 anni e mi sono messo a fare informazione seria. Se do una notizia del genere è perché, evidentemente, qualcuno me l’ha detta. Parliamo di persone che lavorano al Gemelli. Chi è che mi dice che sono un fallito? Io sono venuto qui stasera e ci ho messo la faccia. Se mi ascolti magari capisci, non tutti la pensano come te”.