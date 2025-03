Internews24.com - Fabregas lancia Nico Paz: «Potenziale molto grande, su di lui dico questa cosa»

Leggi su Internews24.com

di Redazionetorna ad applaudire il suo talentoPaz: le dichiarazioni del tecspagnolo sul talento che piace all’InterIl tecdel Comoha parlato a Sky verso la partita tra Como ed Empoli in ottica salvezza: le dichiarazioni anche suPaz, talento che piace all’Inter.SALVEZZA – «Tutti avremmo firmato perposizione prima delle ultime nove partite, quindi continuiamo così e ad andare a crescere. Questi giocatori danno tutto ed è quello che conta.stagione è stata importante, anche per la difficoltà numeriche che abbiamo avuto in termini di giocatori»Sulla rivelazionePaz: «Vede la porta, non ha paura, si diverte giocando, può fare diversi ruoli ed ècompleto. Ci vedo un» le parole dell’allenatore spagnolo che nella scorsa giornata di campionato è uscito sconfitto da San Siro nella gara contro il Milan.