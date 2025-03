Lanazione.it - Fabo, il peso delle triple di Trapani e Dell’Uomo

Alzi la mano chi, nel momento in cui Ziga Jurcek ha firmato il nuovo sorpasso della Malvin Sant’Antimo a 1’55’’ dalla fine del match contro laHerons Montecatini, non ha temuto che per gli Herons potesse materializzarsi l’ennesima beffa al fotofinish? Il 2/2 ai liberi del fromboliere ceco è sembrato il preludio ad un altro finale al cardiopalma, di quelli che tanti punti sono costati agli Herons in questa stagione: a trasformare quella che poteva essere una trappola in una comoda discesa verso la terza vittoria consecutiva dei termali sono state due, una di, l’altra di Emanuele. Due canestri che contengono un po’ di tutto: sicuramente classe e abilità balistica ma anche attributi, freddezza e quel rifiuto dell’idea di sconfitta che ha contraddistinto lanelle ultime uscite e che tanto faceva stare tranquillo coach Federico Barsotti alla vigilia di una partita così importante.