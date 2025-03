Oasport.it - F1, Fabio Tavelli categorico: “Mondiale già andato per la Ferrari. Leclerc ha commesso un errore con Hamilton”

è stato l’ospite della nuova puntata di Motor Zone, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giornalista di Sky Sport, nonché conduttore della trasmissione Race Anatomy, ha analizzato quanto avvenuto nel fine settimana del Gran Premio della Cina dell’ultimo weekend e, più nel complesso, il primissimo scorcio di stagione.Il primo argomento all’ordine del giorno è, ovviamente, la pessima domenica delle rosse sul tracciato di Shanghai: “Inizio di stagione molto deprimente per la, ma è talmente brutto che merita una analisi più profonda rispetto a quanto abbiamo visto in queste due prime uscite stagionali. Abbiamo visto il peggio possibile. Su cosa sperare? Sulla incrollabile fiducia dei tifosiesasperati dall’attesa. Le squalifiche sono arrivate per modifiche che, tra le altre cose, non andavano a cercare un vantaggio che, poi, non ci sarebbe stato.