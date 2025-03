Ilrestodelcarlino.it - "Export breve? Più problemi che benefici"

L’ultimo collegamento con l’azienda di San Lorenzo in Noceto è saltato: gli imprevisti della diretta. Lo slot sarebbe stato dedicato al titolare, Filippo Sabbatani (nella foto), che avrebbe detto la sua sull’opportunità dicon gli Stati Uniti. "Non è scontato che ci sia un reale interesse economico – sottolinea Sabbatani –, anche perché, per risultare interessante, dovrebbe prospettarsi un rapporto di lunga durata: se si tratta di esportare per pochi mesi noi produttori avremmo piùche". La ragione è semplice: il commercio oltreoceano richiederebbe uno sforzo ai produttori. "Per ora il nostro mercato è in equilibrio e in surplus produttivo è minimo, perciò organizzarsi per aumentare la produzione non sarebbe del tutto indolore". Altro tema: il prezzo di vendita. "Attualmente anche in Italia i prezzi delle uova non sono bassi: parliamo di circa 2,5 euro al chilo, in massimo storico post pandemia.