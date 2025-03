Justcalcio.com - Everton, nel nuovo stadio al bando il colore rosso del Liverpool: perfino il ketchup sarà blu | Estero

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 13:16:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:, nelalildelilbluCalciomercato.com Home, nelalildelilblu AFP via Getty Images L’è pronto a salutare per sempre Goodison Park e inaugurare il proprio, l’Stadium per cui sono partiti ufficialmente i test-match in vista della prossima stagione.