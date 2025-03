.com - Eventi / “Un gol per il Salesi”, al “Del Conero” giornata all’insegna della solidarietà

Campioni dello Sport, Vecchie Glorie dell’Ancona Calcio e Politici si sono dati appuntamento al “Del” per unadia favore“Fondazione Ospedale”25 marzo 2025 – Erano in tanti domenica al “Del” per dare il proprio personale contributo per la “Fondazione Ospedale”.Campioni dello Sport, Vecchie Glorie dell’Ancona ed una selezione di Politici hanno dato vita ad una sfida calcistica per raccogliere fondi da destinare ai bambini ricoverati nella struttura anconetana.La selezione dei Campioni di Vita (Nico) nella classica foto di gruppoTanti i nomi illustri che non sono voluti mancare, molti dei quali prestati per un giorno al calcio, ma la voglia di donare unaper un evento di beneficenza verso i bambini meno fortunati, ha superato ogni ostacolo.