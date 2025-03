Ilfattoquotidiano.it - Europa “parassita”, “meschina” e oggetto di “odio”: le parole di Vance e Hegseth rivelano cosa gli Usa di Trump pensano degli alleati della Nato

Un’“,di “” e ““, degna soltanto di vedersi “addebitati i costi” dei bombardamenti sugli Houthi. Il ritratto che viene fuori dai messaggi scambiati tra il vicepresidenteStati Uniti JDe il segretario alla Difesa Petenella chat sfuggita ai verticiCasa Bianca e finita sui giornali fa riflettere, perché mette in luce senza possibilità di fraintendimenti il modo in cui l’amministrazione Usa concepisce i rapporti e considera il principale gruppo di paesi suoinella.La storia è nota. Jeffrey Goldberg, direttore di The Atlantic, viene invitato dal consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz in una chat su Signal chiamata “Houthi PC small group” che comprende 18 personalità tra le quali oltre al vicepresidente e al capo del Pentagono figurano figure di spicco come Steve Witkoff, negoziatore Usa per il Medio Oriente e l’Ucraina, e Susie Wiles, capo dello staffCasa Bianca.