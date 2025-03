Quotidiano.net - "Europa in declino perché poco accogliente"

"L’ha smesso di accogliere nuove culture. Questo ucciderà la vitalità del nostro continente", così Fatma Aydemir, scrittrice tedesca di origini turco-curde, si esprime sul delicato tema dell’integrazione, oggetto del suo romanzo Tutti i nostri segreti (Fazi, traduzione di Teresa Ciuffoletti). Dopo trent’anni di lavoro nelle fabbriche della Germania, Hüseyin intende coronare il desiderio di tornare a Istanbul. Qui riesce finalmente a comprare un appartamento per sé e la sua famiglia ma, mentre ne percorre i corridoi dipinti di fresco, viene ucciso da un malore improvviso. Accorsi in Turchia per i funerali, i quattro figli di Hüseyin dovranno fare i conti con nuove consapevolezze sulle proprie origini. Attraverso le voci dei protagonisti, Aydemir racconta l’epopea di chi vive in bilico tra "una patria perduta e sempre rimpianta e una terra mai sentita davvero propria", in un romanzo incluso da Der Spiegel nella lista dei cento libri tedeschi più importanti degli ultimi cento anni.