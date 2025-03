Lanotiziagiornale.it - “Estrarre più gas e offrirlo a prezzi calmierati”. La proposta è del leader della Uil, Bombardieri

“Mentre si discute anche sul tema nucleare sì o nucleare no, abbiamo aziende che chiudono e buona parte chiude perché il costo dell’energia è elevato. Noi oggi vorremmo proporre al governo di fare una scelta che preveda la possibilità dipiù gas dai giacimenti dell’alto Adriatico e di renderlo disponibile ad un prezzo ‘politico’ e condizionato per le aziende energivore, che per usufruirne devono rimanere in Italia e non fare licenziamenti”. è lache arriva dal segretario generaleUil, Pierpaolo.“È unareale” che si potrebbe “attivare subito”, sostiene. “Oggi abbiamo voluto richiamare l’attenzione di tutti sulla necessaria transizione sociale che sia la Commissione Ue sia il nostro governo sembrano aver dimenticato. Quando parliamo di transizione energetica è chiaro che le ricadute devono tener conto di quelli che sono gli impatti occupazionali e mi pare che i dati che emergono rispetto alla situazione industriale italiana non ci facciano stare tranquilli.