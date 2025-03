Torinotoday.it - Essere romeno a Torino: cosa c’è da sapere sulla comunità straniera più grande della città

Sono arrivati dalla Romania con un bagaglio pieno di speranza, per realizzare il sogno di una vita migliore. A causa di pochi, che hanno cercato denaro facile muovendosi nel mondo dell’illecito, l’accoglienza non è stata delle migliori anche per chi aveva sceltoper ricostruirsi una vita.