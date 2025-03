Terzotemponapoli.com - Esposito: “Lookman? Il top player che serve al Napoli”

Salvatore, attore, ha partecipato a “MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito il suo intervento.suCosì l’attore : “? Per me sarebbe l’unico in grado di fare la differenza, così come faceva Kvara. E’ stato eletto il miglior giocatore nigeriano, sarebbe il topcheal, in un attacco dove ci saranno Lukaku e Neres, fai un attacco grandissimo. Credo che ilpossa fare una grande campagna acquisti, fatta di tante cessioni e di tanti arrivi. Il budget che verrà messo a disposizione ad Antonio Conte e la possibilità di plasmare un gruppo che ha già iniziato a plasmare, è una possibilità che Milan, Inter e Juventus non potrebbe garantirgli.