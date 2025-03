Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta e quella spesa extra non prevista dalla società: due strade per rientrare nei costi. Il punto

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24non: duepernei. Ilsul club bianconero dopo il cambioL’diè stato un fulmine a ciel sereno per la Juve, che mai avrebbe pensato di dover cambiare allenatore dopo soltanto otto mesi dal suo insediamento e per di più a stagione in corso.Secondo quanto riportatoGazzetta dello Sport il cambio di allenatore costerà circa 14 milioni di euro, a cui va aggiunto il milione da destinare a Tudor e al suo staff. Perneila Juventus ha in programma cessioni a giugno oppure un’altra ricapitalizzazione.Leggi su Juventusnews24.com