Esame di Stato 2024/2025: al via le domande per presidenti e commissari esterni [Allegati]

Dal 25 marzo al 9 aprile, docenti e dirigenti scolastici possono presentare domanda su Polis Istanze Online per ricoprire i ruoli di presidente di commissione o commissario esterno all'esame di Stato per la scuola secondaria di secondo grado. Ogni commissione, composta da tre membri esterni e tre interni per ciascuna delle due classi.