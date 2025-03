Ilfattoquotidiano.it - “Ero in vacanza al mare quando, dalla telecamera che avevo installato per controllare i miei cani, ho visto mio figlio morto. Ora sono traumatizzata”: la storia di Maryann Taylor

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

aveva deciso di installare unadi sorveglianza in casa peri suoi duee proprio vedendo lo strano comportamento degli animali si è accorta che qualcosa non andava. Siamo a Edimburgo nel quartiere Cotlaws di Kirkliston.si trovava innella Repubblica Dominicana, proprio dalle telecamere, hauscire ed entrare in cucina, agitatissimi. Ha capito subito che era successo qualcosa alCraig che viveva con lei e,un amico di lui è andato aattraverso una finestra, hail corpo del ragazzo disteso proprio in cucina.All’arrivo della polizia si è scoperto che il giovane eraormai da tempo e nessuno si era accorto di nulla. I fatti risalgono allo scorso settembre e come riporta Metro.co.uk, da alloranon vuole più vivere in quella casa a causa del trauma subito.