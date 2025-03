Metropolitanmagazine.it - Ernesto Iaccarino, chi è il nuovo fidanzato di Elisa Isoardi (chef ricco, bello e stellato)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

avrebbe iniziato una relazione cone imprenditore.è l’erede di nonno Alfonso Costanzo, fondatore di uno dei ristoranti più noti della costiera amalfitana e non solo. Al momento non ci sarebbero né conferme né smentite, ma il rumor è stato lanciato sia da Novella 2000 che La Repubblica. Stando a un’indiscrezione lanciata sia dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che da Eleonora Cozzelli su La Repubblica, infatti,avrebbe ritrovato l’amore al fianco die imprenditore. Dal momento che non ci sono né conferme né smentite a riguardo, per ora si tratterebbe di un rumor; la coppia, tuttavia, sarebbe stata vista insieme già più volte e le persone vicine ai due non avrebbe dubbi sullo scoccare di questa scintilla.