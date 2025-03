Spazionapoli.it - Erede Kvara, l’Atalanta piomba sull’obiettivo del Napoli: è già un rimpianto

In casasi tiene d’occhio già il calciomercato in vista della prossima estate: tra i vari colpi in programma, c’è anche quello relativo all’effettivo sostituto di Khvichatskhelia.Manca sempre meno al ritorno in campo della SSC, in programma per domenica, 30 marzo, alle ore 20:45. Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena una grande classica della storia del calcio italiano, come la sfida contro gli azzurri e il Milan. Un match che dirà molto anche sulle ambizioni Tricolori della squadra di Antonio Conte, che in questa sosta ha avuto di poter far ricaricare le batterie a una parte della squadra, in attesa ovviamente che siano anche i nazionali a rientrare a Castel Volturno.Intanto, continua a tenere banco il calciomercato, nonostante manchi ancora un bel po’ all’inizio della sessione estiva che, come di consueto, avrà inizio ufficialmente nel mese di luglio.