Era padre di una bimba di 3 anni: muore investito in A1, lavorava nel cantiere

Orvieto, 25 marzo 2025 – Si chiamava Umberto Rosito, 38, l’uomo morto in undell’Autostrada A1 poco dopo lo svincolo di Orvieto, in direzione Firenze, nella mattina di martedì 25 marzo. L’uomo era intento a lavorare all’interno delsulla grande arteria di comunicazione quando è statoda un camion. E non ha avuto scampo, nonostante ogni tentativo di soccorso. Una nuova vittima sul lavoro che lascia una profonda ferita proprio a Orvieto. Rosito, che era originario di Corato, in provincia di Bari, viveva nella città umbra da molti. Morti sul lavoro, dati allarmanti. Casi quasi raddoppiati nel 2024: "C’è ancora poca prevenzione" Lascia la compagna e una bambina di tre. Ed è grande il dolore in Umbria e in Puglia. Per Rosito era stato attivato anche l’elisoccorso.