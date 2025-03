Ilgiorno.it - Era incinta e stremata. Cerva portata in salvo

Con un intervento tempestivo, la polizia provinciale di Como ha recuperato e liberato unagravida in difficoltà, individuata a Moltrasio. L’operazione è stata coordinata dagli agenti, con il supporto del personale veterinario di Ats Insubria, riuscendo a portare a termine il recupero dell’animale, che mostrava evidenti segni di affaticamento e disorientamento e rischiava di morire. Dopo essere stata sedata per avvicinarla, è stata sottoposta ai controlli veterinari necessari per accertarsi delle condizioni di salute. Laè stata quindi trasin sicurezza sul Monte Bisbino, dove è stata rilasciata pochi minuti dopo essersi ripresa dalla sedazione, ormai pienamente risvegliata. L’intervento ha così consentito di salvare l’animale, trasferendolo in un ambiente più adatto alle sue caratteristiche ed esigenze.