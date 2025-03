Biccy.it - Enrico Brignano lascia la conferenza stampa di LOL: morta la madre

ieri ha abbandonato ladi LOL – Chi Ride è Fuori per motivi personali e alla luce di quanto dichiarato in serata, la causa sarebbe il peggioramento e la successivadell’anziana.La presentazione del reality di PrimeVideo si è svolta nella mattinata di lunedì 24 marzo e come già scritto l’attore – che fa parte del cast insieme alla moglie Flora Canto – si è dovuto allontanare per ragioni familiari. In serata ha preso parte allo suo spettacolo teatrale I 7 Re di Roma dove il comico ha dichiarato: “Stamattina èmia, Anna. Ho riflettuto se andare in scena o no. Lei amava il teatro e ciò che facevo, mi sono tornate in mente le sue parole e ho scelto di tenere lo spettacolo“. La donna aveva 89 anni.ha ricordato la mamma anche oggi su Instagram.