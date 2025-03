Enrico Brignano in lacrime per la morte della mamma l’annuncio a fine spettacolo | Avrebbe voluto così

Leggi su Open.online

ha annunciato sui social ladi sua madre Anna, scomparsa a 89 anni. «Ciao. ora puoi volare in alto – scritto l’attore – sappi che il nostro amore per te é infinito. vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto».La presenzanegli spettacoliNei suoi show, l’attore e comico romano citava spesso sua madre, con battute spesso rimaste veri e propri tormentoni per i suoi fan. «Metti a posto, non sia mai viene qualcuno», ripeteva l’attore nei suoi spettacoli citando le raccomandazionimadre. Ed è stato proprio sul palco cheha dato la triste notizia.sul palcoA Catania, ieri 24 marzo, alladello«I 7 re di Roma», una sorta di eredità dal suo maestro Gigi Proietti,è tornato sul palco e con gli occhi lucidi ha detto al pubblico: «Stamattina è morta mia madre, Anna.