Ennesima tragedia sul posto di lavoro

Il segretario Pd di Comacchio Michele Farinelli esprime il suo dolore per l’ennesimo morto sul: "Venerdì a Pontelangorino abbiamo perso un uomo, un lavoratore, un padre: Marius Bochis, 41 anni. È morto mentre stava facendo il suo, caduto da un silos alla Grandi Riso durante un intervento di manutenzione. Unache ci colpisce nel profondo. Alla sua famiglia va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza più sincera. Ma il dolore non basta. Perché questa è l’morte sulche non può passare sotto silenzio. Dall’inizio del 2025 sono già più di 60 le persone che in Italia hanno perso la vita lavorando. Le cadute dall’alto continuano a essere la prima causa. Dietro questi numeri ci sono volti, storie, vite spezzate,. Al di là dellache si è consumata venerdì, e sulla quale le indagini faranno il loro corso per accettare eventuali responsabilità, non possiamo più accettare che la sicurezza venga vista come un costo da tagliare.