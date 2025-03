Thesocialpost.it - Enna, cade mentre sistema l’antenna dei suoceri: morto il 48enne Filippo Belbruno

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Valguarnera Caropepe, in provincia di, 48 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di otto metritentava dire un’antsul tetto della casa dei, in via San Cristoforo.Un uomo conosciuto e stimatoera un volto noto in paese, titolare del bar Real Caffè in via Pavone, punto di ritrovo per molti cittadini. Lascia la moglie e due figli. La notizia della sua scomparsa ha suscitato sconcerto e dolore tra i concittadini, molti dei quali erano clienti abituali del suo locale.I soccorsi sono stati immediati, ma le ferite riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi per permettere ai medici di salvarlo.L'articolol’antdeiilproviene da The Social Post.