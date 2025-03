Lettera43.it - Enel Drive e Enel Solare virtuale eletti tra i prodotti dell’anno 2025

Leggi su Lettera43.it

si è distinta alla cerimonia di premiazione di Eletto prodottoaggiudicandosi il premio nelle categorie Smart innovation green e Servizi commodity grazie alle offerteed. Un’ulteriore conferma del ruolo del Gruppo come leader nella transizione energetica e nella promozione di soluzioni innovative, sostenibili e accessibili. Il prestigioso riconoscimento, giunto alla sua 20esima edizione in Italia, è presente in oltre 45 Paesi e guida i consumatori nella scelta deipiù innovativi grazie al suo iconico logo rosso e bianco. Il riconoscimento ottenuto danasce da un’indagine condotta tra oltre 12 mila persone, che hanno valutato iin base a innovazione e soddisfazione.ha conquistato un tasso di soddisfazione del 96,62 per cento, mentreha ottenuto il 93,67 per cento.