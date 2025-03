Justcalcio.com - Endrick preoccupato il tempo di gioco del Real Madrid influenzerà la call-up della Coppa del Mondo

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:dice di essere “” che la sua mancanza didialpossa vederlo perdere in un posto nella squadradeldel 2026 in Brasile.Il giovane si è annunciato sul palcoscenico mondiale segnando il suo primo gol internazionale in un’amichevole contro l’Inghilterra nel marzo 2024, poco prima di firmare per.Tuttavia, da quando è entrato a far parte di Los Blancos, ha lottato per cementare un posto sotto Carlo Ancelotti, facendo solo quattro partenze in tutte le competizioni, con nessuno di quelli che arrivavano a Laliga.Nel complesso, ha giocato 496 minuti in 28 presenze e ha segnato sei gol, sovraperformando i suoi 4,72 obiettivi previsti (XG).In quanto tale, è stato inizialmente omesso dalla squadra di Dorival Junior per la pausa internazionale di marzo, sebbene sia stato chiamato per sostituire Neymar, che è stato costretto a abbandonare lesioni.