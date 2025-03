Lanazione.it - Emma Borghi, a 18 anni in gara a casa Musk. “A Space X per la sfida informatica”

Siena, 25 marzo 2025 – “Sono stata a Los Angeles, a ’X’ per prendere parte ad una competizione”. Gli occhi di, 18, senese e panterina, brillano. Pensando all’esperienza compiuta nel tempio della tecnologia del futuro e dello spazio di cui è deus ex machina Elon. “Come mi hanno scoperto? Tramite il canale youtube che ho realizzato, si chiama ’Ametista’, naturalmente in inglese. Hanno visto le mie creazioni, dalla mano robotica al caschetto che legge le onde cerebrali e consente di guidare una piccola macchina”, spiega come se fosse la cosa più naturale. Per questa giovane brillante con il ’chiodo’ della tecnologia è infatti un mondo nel quale si trova a proprio agio. “Come mi vedo nel futuro? Una persona che costruisce robot, che programma e sviluppa”, aggiunge sottolineando “come è vero che in questo settore ci sono più uomini che donne ma non rappresenta un ostacolo”.