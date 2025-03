Thesocialpost.it - Emile morto a due anni, svolta nelle indagini: arrestati i nonni e gli zii. “L’hanno ucciso e nascosto il cadavere”

nel caso diSoleil, il bambino di duee mezzo scomparso nel 2023 in un villaggio delle Alpi francesi e del quale, mesi dopo, furono ritrovati alcuni resti. Questa mattina, all’alba, gli inquirenti hanno fermato quattro persone: idel piccolo e due loro figli, zii di, sospettati di averloe di averneil.Leggi anche: Giacomo Saccomannoa dueal Bambino Gesù, chiesto rinvio a giudizio per 5 medici: “Omicidio colposo”La scomparsa e il ritrovamento dei restiL’8 luglio 2023,era appena arrivato per le vacanze estive daimaterni, nella loro seconda casa nel rifugio dell’Haut-Vernet, un’area isolata delle Alpi francesi a 1.200 metri di altitudine. La sua scomparsa ha dato il via a ricerche su vasta scala, coinvolgendo forze dell’ordine e abitanti della zona, ma senza risultati.