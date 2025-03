Sport.quotidiano.net - Emergenza Maceratese. Si cerca un portiere

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laè alla ridi unperché Federico Gagliardini ha riportato uno stiramento nel match di Osimo e non sarà disponibile per le prossime decisive gare, quelle che mettono in palio la serie D nel duello con la K Sport Montecchio Gallo. C’è tempo fino al 31 marzo per tesserare ilche, però, deve essere stato svincolato a fine dicembre. Una riobiettivamente molto complicata, ma il diesse Nicolò De Cesare ha iniziato a fare un giro di telefonate per verificare se c’è qualche giocatore che possa fare al caso della. I biancorossi domenica riceveranno il Chiesanuova, poi ci sarà lo scontro diretto in trasferta contro la K Sport Montecchio Gallo e infine nell’ultima giornata il Monturano sarà ospite all’Helvia Recina - Pino Brizi. A Osimo l’allenatore Possanzini era stato costretto a sostituire Gagliardini a inizio ripresa con il giovane Paride Marchegiani, classe 2006, ma ieri la situazione è apparsa nella sua gravità perché il numero uno biancorosso titolare non è nelle condizioni di scendere in campo.