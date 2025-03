Emanuele Cosimelli promosso da MediaWorld al ruolo di Ceo

Leggi su Ildenaro.it

è nominato nuovo Ceo di. Già Chief Financial Officer dell’azienda e Cluster Cfo per MediaMarktSaturn Retail Group,assumerà ora la guida del brand in Italia, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e trasformazione omnicanale avviato dal suo predecessore, Guido Monferrini. Quest’ultimo passa aldi Regional Ceo con responsabilità su Austria, Svizzera, Ungheria e Italia. Con un solido background maturato in grandi realtà aziendali e oltre dieci anni di esperienza nel settore infrastrutturale,ha ricoperto ruoli anche nel mondo healthcare. Il suo profilo si arricchisce di un’importante esperienza imprenditoriale, legata al lancio e allo sviluppo di diverse startup. Appassionato di digitale, considera tecnologia, data analytics ed e-commerce leve strategiche fondamentali per il successo dei progetti di business.