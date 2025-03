Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk: “Mio figlio è morto, ucciso dal virus mentale woke”. La replica di Vivien è lapidaria: “Bambinone, che imbarazzo. Sembro piuttosto in forma, tu no”

“È un. Perché dovrei essere spaventata da lui?”. “Mio, Xavier, è. È statodal”. Volano stracci a casae da tempo. Nelle ultime ore le parole diJenna Wilson, la figlia transgender di, hanno fatto molto discutere. Xavier diventatoè oggi una ventenne che dopo la vittoria di Trump, sostenuto dal padre, si è addirittura trasferita a Tokyo a studiare sostenendo di essere autonoma economicamente e di non incontraredal 2020.ha criticato più volte il padre per le sue posizioni anti-trans e ha pure eliminato il cognomedai documenti per prendere quello di mamma. L’ultimo capitolo della faida dentro e fuori casaè legata all’intervista rilasciata daper Teen Vogue dove ha parlato di un’ampia varietà di argomenti, tra cui la popolarità (“Non mi piace dire che sono famosa perché voglio fare qualcosa di più per meritarmi quella fama”), la sua famiglia (“in realtà non so quanti fratelli ho”) e la sua politica (“Sono in continuo cambiamento ed evoluzione”).