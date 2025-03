Ilfoglio.it - Elly vede crepe nel governo: “all in” su Amministrative e referendum

Raccontano cheSchlein non abbia troppo gradito la trasferta improvvisata per Ventotene. Dicono che la segretaria avesse in animo di organizzare una manifestazione alla grande, ma che il Pd del Lazio l’abbia bruciata, riuscendo però a mettere in piedi un’iniziativa un po’ raccogliticcia di cui si è parlato solo perché i leader del centrosinistra erano assenti è soprattutto perché il Movimento 5 stelle si è tirato indietro. E sono questi ultimi due aspetti che non sono riusciti affatto graditi alla segretaria del Pd. Tanto più che. Tanto più che Schlein si è convinta, e con lei una parte della dirigenza dem, che questonon riuscirà ad arrivare alla fine naturale della legislatura. Al Nazareno si è sparso un insolito ottimismo. C’è la sensazione che l’alleanza tra Matteo Salvini, da una parte, e Giorgia Meloni e Antonio Tajani, dall’altra, non reggerà per molto.