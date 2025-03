Secoloditalia.it - Elly e compagni muti sui “sinistrosauri” Prodi e Bertinotti: centrodestra all’attacco

Non li ha smossi neanche il video che documenta come Romanoabbia tirato i capelli dell’inviata di Rete 4. Zitti sull’ex premier e altrettanto silenti – senza che nessuno abbia il coraggio di prendere le distanze – su Fausto, disposto persino a lanciare un oggetto contro Giorgia Meloni, colpevole di avere letto in aula passaggi “indicibili” del manifesto di Ventotene.sono da giorni in ostaggio mediatico dei due, tornati protagonisti in questo grottesco Jurassic Park della politica. Ed è singolare e beffardo che siano proprio loro a demolire in due intemperanze la narrazione delle donne dem e della loro leader. Due perfetti esemplari del patriarcato rosso. O, per peggio dire, delarcato.Nel silenzio imbarazzato e imbarazzante delle donne di sinistra, ilha gioco facile nell’enfatizzare le contraddizioni e ilsmo selettivo della femministe e dell’opposizione.