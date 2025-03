Velvetgossip.it - Elisa Isoardi presenta il suo nuovo compagno, lo chef Ernesto Iaccarino

Leggi su Velvetgossip.it

, nota al pubblico per la sua lunga relazione con Matteo Salvini, sembra aver intrapreso una nuova avventura sentimentale. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice televisiva sta frequentando da alcuni mesi, stimatostellato e proprietario del ristorante Don Alfonso 1890, situato a Sant’Agata sui Due Golfi.è considerato una delle figure più raptive della cucina italiana a livello internazionale, con ristoranti di famiglia presenti in diverse località tra cui Asia, Canada, Marocco e Portogallo. Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, le voci riguardo a questa presunta relazione sono state avvallate da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, e dal quotidiano Repubblica. È emerso chesono stati avvistati insieme in più occasioni, e fonti vicine ai due non esitano a sostenere che tra di loro sia scattata una particolare affinità, alimentata dalla comune passione per la cucina.