Elettra Lamborghini verso L’Ignoto… della Ventura!

ha rinunciato alla canzone a lei destinata per il Festival di Sanremo 2025, andata poi a Sarah Toscano, ma ora si appresta a prendere le redini di un programma ‘scartato’ da un’altra. Ci riferiamo a L’Ignoto previsto nella prossima stagione, in autunno, in prima serata su Rai 2.Ci risulta, infatti, che l’ereditiera sia in pole per la conduzione del nuovo format destinato a Simona, prima del dietrofrontconduttrice che, come anticipato da Davide Maggio, ha deciso di rinunciare al progetto.L’Ignoto è un adventure game basato sull’originale olandese del 2023, Het Onbekende, in cui i partecipanti, divisi in due squadre (famosi e non famosi), accettano di prendere parte ad un’avsenza conoscere dettagli sul programma, le regole del gioco o la data e l’ora di inizio.