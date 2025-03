Velvetgossip.it - Elettra Lamborghini si prepara a un’avventura misteriosa con la Ventura

Leggi su Velvetgossip.it

Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso dalla notizia della rinuncia dia un’importante partecipazione al Festival di Sanremo 2025. La canzone che le era stata destinata è stata assegnata a Sarah Toscano, ma non è tempo di piangere sul latte versato per l’ereditiera e cantante. Infatti,si appresta a intraprendere un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera, assumendo le redini di un programma televisivo che è stato scartato da un’altra figura iconica della tv italiana: Simona.L’ignoto: un adventure game innovativoIl programma in questione è “L’Ignoto”, un adventure game che debutterà in autunno su Rai 2, in prima serata. Questo format è ispirato all’originale olandese del 2023, “Het Onbekende”, e promette di portare i partecipanti in un viaggio avventuroso e misterioso.