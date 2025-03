Europa.today.it - Eleonora Guidi uccisa con 24 coltellate: scatta l'arresto per il compagno Lorenzo Innocenti

Dopo un lungo ricovero in ospedale, adesso sonoti gli arresti domiciliari per Lorenzo, il 37enne che aveva tentato il suicidio dopo aver ucciso con 24la compagna,. Dopo il delitto, avvenuto lo scorso 8 febbraio a Rufina, in provincia di Firenze.