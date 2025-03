Lanazione.it - Edizione zero della Cinque Terre Passion Ride, in bici tra scenari mozzafiato

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 25 marzo 2025 - Un’occasione di sport e tempo libero all’aria aperta in uno tra i più begliLiguria: sabato 5 aprile arriva l’, manifestazione cicloturistica aperta a tutti gli apati. Il percorso ad anello lungo circa 58 chilometri e con un dislivello di 1.000 metri, con partenza e arrivo alla Spezia, si snoderà tra lee il loro entroterra, con panorami suggestivi e tratti costieri. L’evento vuole essere un’occasione di festa e di valorizzazione delle bellezzeLiguria. Chi vorrà mettersi alla prova potrà farlo iscrivendosi alla tappa cronometrata in salita, includa nel percorso. “Questa primapromette un’esperienza unica per gli apati di ciclismo.