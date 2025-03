Ed Westwick di Gossip Girl papà è nato il primo figlio con Amy Jackson | “Benvenuto Oscar Alexander”

Leggi su Fanpage.it

Edè diventatoper la prima volta. L'attore, noto per il celebre ruolo di Chuck Bass nella serie, e la moglie Amyhanno accolto in famiglia il piccoloAlexander. La bella notizia con un post pubblicato su Instagram nella serata del 24 marzo. I due sono una coppia dal 2021 e lo scorso agosto sono convolati a nozze con una romantica cerimonia in Italia.