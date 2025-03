Lanazione.it - Echo Pop in MAXI SCONTO con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Leggi su Lanazione.it

Con ladidiarriva la grande occasione per portarti a casaPop: l'ultimo modello dell'altoparlante bluetooth intelligente con Alexa, compatto ma dal suono potentissimo, che può essere tuo a soli 24,99 euro invece di 54,99. Con Prime puoi selezionare persino la consegna in giornata nelle zone coperte dal servizio. AcquistaPop a prezzo scontatoPop: lo speaker intelligente con Alexa ultra compatto e potentePop è dunque un altoparlante bluetooth compatto con un suono potente e cristallino dalla forma discreta e dal design moderno, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, dalle camere da letto agli uffici, regalando in ogni caso un'esperienza audio coinvolgente. Grazie ad Alexa integrata, infatti, puoi ascoltare la tua musica preferita con la voce attingendo da servizi popolari comeMusic, Spotify, Apple Music e Deezer oppure collegando direttamente il tuo smartphone via bluetooth per diffondere il suono dal dispositivo.