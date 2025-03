Today.it - Ecco perché non abbiamo ricordi di quando eravamo neonati

Leggi su Today.it

Se qualcuno ci chiede qual è il nostro primo ricordo, è molto probabile che questo non preceda i 5 o 6 anni di vita. Un fenomeno noto come "amnesia infantile", le cui cause sono ancora sconosciute, caratterizzato daepisodici che tornano alla mente offuscati e spesso senza alcun filo.