Ecco l' arma che fa stare a galla Kiev contro Mosca | il retroscena sull' arsenale di Zelensky | Guarda

Se sul terreno le truppe disubiscono la pressione incessante di fanteria, carriti e artiglieria russi, in aria l'Ucraina punta così tanto sui droni da essere divenuta, nei tre anni di guerra finora trascorsi, il maggior paese produttore di velivoli militari senza pilota. La stragrande maggioranza di essi sono piccoli quadricotteri o mini-aeroplanini di pochi kg usati per ricognizione o come munizioni circuitanti nei combattimenti al fronte per colpire singoli carri o postazioni russe. Ma molti sono droni di medie dimensioni - alcuni quintali di peso- usati come bombardieri telecomandati suicidi, in sostanza missili da crociera, per attacchi in profondità nel territorio russo. Si aggiungono droni navali, ovvero barchini telecomandati, che pure hanno inflitto seri danni a navi, porti e ponti.