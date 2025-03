Ilfattoquotidiano.it - “Ecco a quali condizioni Putin accetterà la tregua. L’Europa si svegli”: parla l’ex capo del Kgb

“Ha bisogno di un avamposto russo sulla riva destra del Dnepr. Kherson e dintorni, per capirci. Così potrà tenere sotto pressione Odessa, la Transnistria e Chisinau. Per questo nonmai la dislocazione in Ucraina di forze europee di deterrenza. Queste sono le ‘linee rosse’ di”. Evgeny Savostyanov, exdella sezione moscovita del Kgb e poi analista al ministero della Sicurezza,ndo al Corriere della Sera, cerca di fare il punto sulle prospettive diin Ucraina e sul nuovo assetto geopolitico mondiale che sta prendendo forma, in particolare a partire dal secondo mandato di Donald Trump.Per Savostyanov,“vuole assolutamente entrare nella storia come ‘Il Grande raccoglitore delle terre russe’, colui che ha invertito la disgregazione dell’impero” e “l’inclusione in uno Stato unico di Ucraina e Bielorussia gli consentirebbe di aumentare la ‘sua’ popolazione fino a circa 188 milioni, con un ampliamento delle risorse di mobilitazione, del mercato interno di consumo e dei quadri lavorativi.