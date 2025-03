Lanazione.it - Eccellenza Mannori Pasticceria. Il segreto di tanto successo? «La musica è la mia ispirazione»

Luca, maestro pasticcere che non ha bisogno di presentazioni, è in classe al Datini. Davanti a sé ha una platea di giovani studenti ai quali insegnare quello che lui, dopo tanti anni di lavoro, ha imparato sulle sue spalle. Non importa se è riconosciuto ovunque nel mondo esempio di bravura attestata dai molti e prestigiosi primati che nella sua carriera ha ottenuto, ieri e oggi sarà nella scuola alberghiera della città in veste di docente. Perché il sapere per essere davvero tale, va trasmesso e consegnato alle nuove generazioni. E fortunati gli alunni che hanno potuto seguire le sue lezioni. Maestro pasticcereancora oggi porta avanti (e nel cuore) la sua grande passione che è la, diplomato al Conservatorio dopo una breve carriera come bancario non ha saputo resistere alla sua altra grandissima passione per la cucina e soprattutto per lamuovendo i primi passi nel laboratorio del Bar Luca aperto dal nonno Santino e poi portato avanti da mamma Albertina.