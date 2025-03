Sport.quotidiano.net - Eccellenza, i ramarri si allontanano dalla zona calda

Ci si attendeva continuità in casa ramarra e così è stato. A Secchiano il Sant’Agostino ha espugnato il campo della Vis Novafeltria, che contro Cazzadore e compagni si giocavano le ultime residue possibilità di evitare la retrocessione diretta. Proprio Cazzadore aveva un conto aperto con la formazione riminese: all’andata il bomber aveva sbagliato l’unico calcio di rigore calciato negli ultimi due anni e quando si è trattato di andare sul dischetto non ha tremato e ha fatto centro. Da notare che il Novafeltria era andato in vantaggio in inferiorità numerica, sfruttando una doppia casualità sfortunata della retroguardia ramarra. "C’è poco da commentare, sono scivolati dapprima Di Bari e poi Sarti – afferma il direttore sportivo Marco Secchieroli – Poi è cominciata la riscossa dei gemelli del gol, Cazzadore su rigore e Vanzini.