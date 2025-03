Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Diamanti: "Sangiustese cresciuta alla distanza»

"Vincere fa sempre piacere, specie quando la vittoria arriva su un campo difficile come quello di Matelica". Sono le prime parole di Andrea, allenatore della, all’indomani del successo ottenuto grazie al gol-partita di Lanza. Lui, squalificato, ha seguito il match dtribuna, mentre in panchina e in distinta è andato Daniele Gianfelici. Ecco qual è stata la sua analisi del match: "Il Matelica è partito meglio di noi, al primo minuto ha avuto una pimportante con Bagnolo e nei primi dieci minuti ci ha messo in difficoltà. Poi, piano piano, siamo cresciuti, siamo venuti fuori e abbiamo trovato il vantaggio. Così il primo tempo lo abbiamo gestito bene. Nell’intervallo avevo un po’ di timore per la reazione rabbiosa che avrebbe potuto avere la squadra di casa. Siamo stati molto bravi a controllare la gara e a creare i presupposti per fare il secondo gol.