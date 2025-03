Laspunta.it - Ebit Lazio, i servizi per le imprese e i lavoratori presentati a Velletri.

La Sicurezza si fa strada è l’iniziativa diche da questa mattina farà tappa a. In collaborazione con Rinascitaassociata a Confcommercio, l’Ente Bilaterale del terziario eper muoverà una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro.Nato nel 2003mette insieme tutte le aziende del terziario e deidele genera una serie di attività a favore dellee soprattutto deipromuove corso gratuiti sulla sicurezza e sulle qualifiche professionali, su specifiche figure richieste dal mercato del lavoro e dalle aziende associate. Un modo questo per formare nuovi laboratori già pronti per il mercato del lavoro o riqualificati per altre esperienze lavorativeParticolare interesse anche per le aziende che all’interno dipossono trovare risposte sul welfare aziendale, la ricerca di personale qualificato, la formazione continua.