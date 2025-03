Movieplayer.it - E.T. L'Extraterrestre, il pupazzo di Carlo Rambaldi all'asta da Sotheby's, potrebbe arrivare a 1 milione

Leggi su Movieplayer.it

Iloriginale dell'intramontabile film del 1982 di Steven Spielberg è stato messo all'insieme alle altre creazioni di. All'da's le creazioni di. Soprannominato da Steven Spielberg il "Geppetto del cinema", il genio creativo originario dell'Emilia Romagna ha prestato la sua incredibile manualità a lavori quali Dune di David Lynch, Profondo Rosso, King Kong e Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ma l'attenzione è tutta concentrata sulla sua opera più famosa, la tenera creatura aliena di E.T. L', chea 1di dollari. Come rivela Ansa, restano aperte fino al 3 aprile le puntate online per uno dei tre modelli originali di E.T. usati sul set del celebre cult di Steven Spielberg, che .